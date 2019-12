Michelle Williams félicitée en masse... alors qu'elle n'est pas enceinte

La bonne nouvelle est tombée ce 31 décembre 2019. Michelle Williams est enceinte de son compagnon Thomas Kail, et le réalisateur lui aurait demandé sa main. Mais quand on parle de Michelle Williams, dans ce cas spécifique, on parle de la comédienne et non de la chanteuse. Car depuis l'annonce, l'ancienne membre des Destiny's Childs croule sous les messages et les "bravo", à sa grande incompréhension. "Certains commentaires étaient plutôt trompeurs et, évidemment, j'ai dû faire un tour sur Google pour comprendre ce qui était en train de se passer, explique-t-elle sur Instagram. Les félicitations sont donc certainement à l'attention de la Michelle de Dawson, de Fosse/Verdon, de Brokeback Mountain, de The Greatest Showman, de Manchester by the sea. C'est tout, au revoir."

L'artiste serait-elle un brin sur les nerfs ? Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident survient. En septembre 2019, alors que l'actrice de 39 ans recevait l'Emmy Awards de la Meilleure actrice pour le rôle de Gwen dans la série Fosse/Verdon, c'est la chanteuse qui était immergée par un flot inattendu de missives virtuelles : "Je ne comprends pas pourquoi je me fais insulter, dans mes commentaires, à cause du speech de Michelle Williams. Je pense que c'était sa vérité. Je pense que c'était fantastique, factuel, mais oui... j'ai dû dire à une femme, il y a quelques minutes sur Instagram, 'Je suis désolé que mon nom vous agace mais... vous ne voyez pas que je suis noire ?'"

Michelle Williams, ni enceinte, ni fiancée... ni même en couple

Les messages de félicitations étaient d'autant plus étranges pour la grande complice de Beyoncé et de Kelly Rowland qu'elle s'est séparée de son compagnon, le pasteur Chad Johnson, en décembre 2018. Le couple s'était rencontré en mars 2017 lors d'une retraite spirituelle et s'était fiancé... avant de mettre fin à cette histoire. "Je suppose que je reste célibataire ! Ça n'a pas marché, écrivait-elle. Une guérison sera nécessaire ! Je ne veux pas que cela détruise une autre relation. Que sa famille, son ministère et lui soient bénis." Si Michelle Williams l'actrice est déjà maman d'une petite Matilda, la chanteuse, elle, n'a pas encore d'enfant. Le bébé sera peut-être pour plus tard...