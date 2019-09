Camila Cabello et Shawn Mendes, un faux couple ? Le chanteur répond

Shawn Mendes et Camila Cabello ont (encore) été aperçus ensemble, se tenant la main, dans les rues de Los Angeles, le 18 septembre 2019. Cette fois, on les voit en train de faire quelques courses "en amoureux". À chaque apparition du couple, les photos sont nettes, la chanteuse est apprêtée et maquillée... C'en est presque trop beau pour être vrai.

En effet, depuis que les premières paparazzades du couple ont fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux, une rumeur plane sur Camila Cabello et Shawn Mendes : seraient-ils ensemble pour faire grimper leur popularité ? D'autant plus que leur romance aurait débuté quasiment jour pour jour au moment de la sortie de leur duo, Señorita, dont les paroles collent parfaitement à la situation.

Parmi les fans, il y a clairement deux clans : ceux qui y croient et ceux qui collectent les preuves de ce couple supposément factice. D'abord, toutes ces photos de paparazzi un peu trop belles pour être réalistes, à l'instar de ce baiser lors d'une sortie piscine qui avait enflammé Twitter. Puis surtout, Shawn Mendes et Camila Cabello sont très amis depuis plusieurs années, depuis l'époque où elle faisait encore partie des Fifth Harmony. Alors, pourquoi se mettre en couple soudainement en juin dernier ?

Le 19 septembre 2019, un journaliste de TMZ.com a intercepté Shawn Mendes à l'aéroport de Los Angeles et lui a posé la question fatidique : forme-t-il un faux couple avec Camila Cabello ? "Ce n'est définitivement pas une fausse relation pour nous faire de la publicité", a-t-il répondu, avec le sourire. Ensuite questionné sur ses sentiments amoureux envers la chanteuse, l'interprète de If I can't have you a préféré rester silencieux. Il aurait probablement dû accorder sa version avec celle de Camila Cabello, qui révélait à Variety être amoureuse : "Tomber amoureuse, c'est comme une infinité de plusieurs niveaux. Je suis tombée amoureuse et me suis ouverte à quelqu'un. Tout s'écrit dans le moment présent."

Faux couple ou non, Shawn Mendes et Camila Cabello passionnent les foules. Le clip de Señorita culmine à 611 millions de vues sur YouTube. Depuis l'annonce de leur relation, le chanteur a gagné plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram. C'est plus de 7 millions pour Camila.