Shawn Mendes et Camila Cabello en couple : "Je suis tombée amoureuse"

Shawn Mendes fêtait son 21e anniversaire, le 8 août 2019. Pour cette journée spéciale, il est apparu rayonnant au bras de sa compagne, Camila Cabello. Ils ont été aperçus, main dans la main, dans les rues de New York. Tous deux très en beauté, les amoureux avaient une réservation au restaurant Dumbo House, dans le quartier de Brooklyn, célèbre pour son rooftop très prisé. Plus tôt dans la journée, ils avaient retrouvé des amis pour déjeuner.

Il faisait beau et chaud à New York ! Shawn Mendes portait une chemise blanche, entrouverte de quelques boutons, rentrée dans son pantalon taille-haute. Un look vintage qui collait parfaitement avec celui de Camila Cabello. L'ancienne membre des Fifth Harmony portait un pantalon kaki, une élégante brassière en dentelle surmontée d'une veste fluide à motifs.

La superbe chanteuse de 22 ans semble déjà très attachée à Shawn Mendes. "Tomber amoureuse, c'est comme une infinité de plusieurs niveaux. Je suis tombée amoureuse et me suis ouverte à quelqu'un. Tout s'écrit dans le moment présent", a-t-elle confié à Variety le 6 août 2019. Les deux stars multiplient les apparitions à deux depuis la sortie du clip de Señorita, leur morceau commun. Baisers passionnés dans une piscine, câlins... S'ils n'ont pas encore évoqué leur relation publiquement, tout montre qu'ils sont bel et bien en couple. "Je connais Shawn depuis longtemps et c'est si fun de travailler et faire des choses avec quelqu'un qui compte tellement pour moi", a-t-elle ajouté sur leur relation. Les fans n'attendent plus qu'une chose : l'officialisation, enfin.