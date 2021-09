Diaporama Justin et Hailey Bieber, Camila Cabello et Shawn Mendes... Les amoureux du Met Gala 2021

1 / 29 Justin et Hailey Bieber, Camila Cabello et Shawn Mendes... Les amoureux du Met Gala 2021

2 / 29 Justin Bieber et son épouse Hailey Baldwin assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York.

3 / 29 Shawn Mendes et Camila Cabello assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

4 / 29 Channing Tatum et Zoë Kravitz assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

5 / 29 Brooklyn Beckham (fils de David et Victoria Beckham) et sa fiancée Nicola Ann Peltz assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

6 / 29 Kit Harington et Rose Leslie assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

7 / 29 Justin Bieber et Hailey Baldwin assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

8 / 29 Justin Bieber et Hailey Baldwin assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

9 / 29 Shawn Mendes et Camila Cabello assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

10 / 29 Adrien Brody et Georgina Chapman assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

11 / 29 Shawn Mendes et Camila Cabello assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

12 / 29 Justin Bieber et Hailey Baldwin assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

13 / 29 Justin Bieber et Hailey Baldwin assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

14 / 29 Alicia Keys et Swizz Beatz assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

15 / 29 Maria Sharapova et son fiancé Alexander Gilkes assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

16 / 29 assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

17 / 29 Claires Danes et son mari Hugh Dancy assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

18 / 29 Shawn Mendes et Camila Cabello assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

19 / 29 Brooklyn Beckham (fils de David et Victoria Beckham) et sa fiancée Nicola Ann Peltz assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

20 / 29 assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

21 / 29 Pharrell Williams et son épouse Helen Lasichanh assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

22 / 29 Kit Harington et son épouse Rose Leslie assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

23 / 29 Tai Waikiki et Rita Ora assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

24 / 29 Kit Harington et son épouse Rose Leslie assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

25 / 29 Adrien Brody et sa compagne Georgina Chapman assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

26 / 29 Justin Bieber et son épouse Hailey Baldwin assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

27 / 29 Alicia Keys et son mari Swizz Beatz assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.

28 / 29 Le rappeur Cordae et la tenniswoman Naomi Osaka assistent au Met Gala 2021, vernissage de l'exposition "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art. New York, le 13 septembre 2021.