Zoë Kravitz et Channing Tatum en couple : ils ne se quittent plus !

Un nouveau power couple est-il en train de voir le jour ? Zoë Kravitz et Channing Tatum continuent d'alimenter les rumeurs à leur sujet. Les deux acteurs enchaînent les balades romantiques et ne cachent pas leur attirance...

"Ils ont l'air très heureux. Ils ont cette symbiose mignonne et affectueuse. Ils sont inséparables", avait confié un proche de Zoë Kravitz au site People. L'informateur a raison ; la comédienne et Channing Tatum passent beaucoup de temps ensemble. Ils ont été aperçus à maintes reprises à New York au cours du mois d'août, profitant de journées ensoleillées pour déjeuner en terrasse, se balader dans un parc ou faire des courses.

Pour ces rendez-vous en plein jour, Zoë Kravitz n'hésite pas à se faire belle ! Elle a notamment ébloui Channing Tatum le 19 août dernier, en enfilant une petite robe bleu azur de la marque Araks. Des chaussures Theory, des lunettes de soleil à verres miroir The Row et un sac Saint Laurent complétaient sa tenue du jour. Channing Tatum, lui, avait opté pour un look bien plus casual.

"Zoë pense que Channing est un acteur et une personne très profonde", a confié un autre insider à People. Un autre encore, a révélé que "Channing aime le fait qu'elle soit indépendante, franche et aussi brillante." Les deux amis (ou plus, si affinités ?) ont trouvé l'un chez l'autre le parfait compagnon post-rupture.

Zoë Kravitz a divorcé de Karl Glusman, qu'elle avait épousé en grande pompe au domicile de son papa Lenny Kravitz à Paris, le 29 juin 2019. Channing Tatum, lui, semble décidé à tourner la page Jessie J, avec qui il a vécu une relation rythmée par les ruptures et les réconciliations. Le héros de la saga Magic Mike est également divorcé de Jenna Dewan, avec qui il a eu une fille prénommée Everly (7 ans).

Quand officialiseront-ils leur relation ? Par une publication sur les réseaux sociaux ou à l'occasion d'une avant-première ? Ça tombe bien, Channing Tatum sera bientôt à l'affiche de Lost City of D, un film dans lequel il fera encore l'étalage de son physique d'athlète...