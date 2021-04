Channing Tatum : Bientôt au tribunal face à son ex Jenna Dewan

Channing Tatum et Jenna Dewan s'étaient mariés le 11 juillet 2009, trois ans après leur première rencontre sur le tournage du film Step Up. Depuis leur rupture, les deux ex ont retrouvé l'amour. Channing vit une relation tumultueuse avec la chanteuse Jessie J, dont il s'est à nouveau séparé en octobre 2020.

Jenna Dewan, elle, est heureuse dans les bras du comédien Steve Kazee. Le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Callum (13 mois).

L'histoire d'amour de Jenna et Steve a commencé en 2018, l'année de sa séparation de Channing Tatum. Ils se sont fiancés en février 2020. En attendant le mariage, certainement retardé par la pandémie de Covid-19 et l'impossibilité d'organiser de grands rassemblements, la danseuse et actrice profite de sa nouvelle vie de famille, dont elle partage quelques adorables images sur Instagram.