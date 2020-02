Jenna Dewan, enceinte et fiancée : l'ex-femme de Channing Tatum dévoile sa bague

Les abonnés de Jenna Dewan lui ont adressé leurs félicitations. Parmi eux figure l'actrice et créatrice de bijoux Nikki Reed. L'ex-vampire de la saga Twilight s'est dite honorée d'avoir pris part "à ce moment spécial" en concevant la bague offerte par Steve Kazee à Jenna Dewan. Le bijou composé d'un anneau en or et d'un diamant est l'oeuvre de sa marque, Bayou With Love.

Avant de rencontrer Steve Kazee, Jenna Dewan était l'épouse de l'acteur Channing Tatum. Ils s'étaient mariés le 11 juillet 2009, ont annoncé leur séparation le 2 avril 2018 et ont divorcé en novembre 2019. Jenna et Channing sont les parents d'une fille, Everly, (6 ans), dont ils se partagent la garde.