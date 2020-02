Jenna Dewan, enceinte : elle ne veut plus porter le nom de Channing Tatum

Si, à Hollywood comme ailleurs dans le showbiz, les divorces peuvent parfois traîner en longueur, voire devenir des feuilletons médiatiques, celui de Channing Tatum et son ex-épouse Jenna Dewan n'entre définitivement pas dans cette catégorie.

Depuis l'annonce, le 2 avril 2018, de leur séparation après pas loin de neuf années d'un mariage qui a produit une fille (Everly, 6 ans), tout s'est enchaîné, réglé comme du papier à musique : à l'automne de la même année, Jenna Dewan engageait formellement la procédure de divorce, qui allait être finalisé un an plus tard, en novembre 2019. Sans même attendre d'en arriver là, l'actrice entamait dès 2018 une nouvelle histoire d'amour, avec l'acteur Steve Kazee, avec lequel elle attend actuellement un enfant de manière imminente, sa grossesse ayant été révélée en septembre dernier et chez qui elle a emménagé en décembre.

Alors que la question de la garde partagée d'Everly est le seul aspect qui semble pouvoir poser problème, Jenna Dewan, 39 ans, poursuit sur sa lancée et passe à l'étape suivante de sa feuille de route : se débarrasser du nom de son ex-mari ! L'ancienne danseuse professionnelle a déposé vendredi 7 février 2020 une demande en ce sens, selon le site américain The Blast, afin de ne plus porter légalement le nom Tatum. Un pré-requis judicieux en vue d'un éventuel remariage dans un avenir proche ?

De retour dernièrement sur les écrans avec la romcom The Wedding Year et l'un des rôles principaux de la série Soundtrack lancée en décembre par Netflix, Jenna Dewan se prépare à reprendre en 2020 un rôle d'animatrice qu'elle connaît bien (elle a notamment présenté entre 2017 et 2019 deux saisons du télé-crochet World of Dance) avec la présentation de Flirty Dancing, un nouveau programme de blind-dating autour de la danse !

Channing Tatum, quant à lui, a repris en janvier 2020 le fil de ses amours avec la popstar britannique Jessie J, après une brève pause en fin d'année 2019.