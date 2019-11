Channing Tatum et Jenna Dewan officiellement divorcés... mais pas célibataires !

Ils sont officiellement séparés aux yeux de la loi. Le divorce de Channing Tatum et de son ex-épouse Jenna vient finalement d'être prononcé, un an après que le couple a rempli les papiers pour mettre fin à son mariage. Selon les informations du site américain TMZ, et les documents signés par les avocats, chacun a retrouvé sa liberté le mardi 19 novembre 2019. Ne reste plus qu'à trouver le meilleur arrangement possible en ce qui concerne la suite de l'aventure pour leur fille de 6 ans, Everly.

C'est un soulagement pour les deux anciens partenaires qui, depuis la séparation, ont chacun retrouvé chaussure à leur pied. En couple avec l'acteur Steve Kazee (Pretty Woman: The Musical, The Walking Dead), Jenna Dewan est enceinte de son deuxième enfant et semble très proche de l'accouchement. Channing Tatum, de son côté, a les yeux qui pétillent auprès de Jessie J. Si les choses avancent moins vite entre eux, la chanteuse britannique a ouvertement annoncé en interview qu'elle pensait très fort à la maternité avec lui, malgré les diagnostics des médecins lui annonçant que ce serait compliqué.

Ça a rendu les choses difficiles pour moi

"Le public avait une vision idéalement romancée de notre couple, explique Jenna Dewan dans son ouvrage Gracefully You. Ça a rendu les choses difficiles pour moi, parce que j'aime pouvoir être aussi honnête que possible." Channing Tatum et Jenna Dewan se sont rencontrés en 2006 sur le tournage du très sulfureux Sexy Dance. De la fiction à la réalité, l'amour a fait son petit bonhomme de chemin... jusqu'à la date fatidique du 26 octobre 2018. Ce jour-là, la belle danseuse a déposé sa demande de divorce auprès de la cour de Los Angeles. Le couple, qui se serait d'abord battu à propos d'une éventuelle pension alimentaire, a fini par concentrer ses efforts sur l'avenir de la petite Everly. Tout le monde est désormais libre de vivre sa vie en paix...