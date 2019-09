Jenna Dewan : L'ex de Channing Tatum est enceinte de son nouveau chéri

À 38 ans, l'actrice et danseuse américaine Jenna Dewan est enceinte de son deuxième enfant. La jolie brune, ex-femme de Channing Tatum, est en couple avec l'acteur Steve Kazee, âgé de 43 ans et lauréat d'un Tony Award pour Once. Ils se fréquentent depuis seulement un an.

"Nous sommes submergés par la joie et nous ne pourrions pas être plus heureux à l'idée d'agrandir notre famille !", a déclaré le couple dans un communiqué transmis au magazine People. Il s'agit du premier enfant du couple, qui n'a pas encore donné de détails sur le sexe de bébé ou la date à laquelle il est attendu... Jenna Dewan est déjà la maman d'une petite fille prénommée Everly, âgée de 6 ans, dont elle partage la garde avec son ex-mari, la star de Magic Mike.

Jenna Dewan, récemment victime d'un vol en pleine rue à Los Angeles, est sur un petit nuage depuis qu'elle a retrouvé l'amour. Fin août 2019, on a pu la voir main dans la main, s'offrant une promenade avec son amoureux et sa fille, sur la plage. Ce jour-là, on pouvait déjà apercevoir son baby bump naissant... En février dernier, on pouvait voir une autre preuve de l'amour que le couple se porte avec la publication par Steve Kazee d'une photo de Jenna au lit, pour la Saint-Valentin. "D'une certaine façon, inexpliquée, j'ai eu l'honneur d'avoir cette personne à mes côtés pour ce voyage fou qu'on appelle la vie. Jenna, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ton amour, mais je serai toujours reconnaissant que nos vies se soient croisées ", écrivait-il alors.

Thomas Montet