Jenna Dewan : Divorcée de Channing Tatum, tout s'accélère avec Steve Kazee

Les coeurs brisés ne sont plus d'actualité ! Jenna Dewan , officiellement divorcée de Channing Tatum après des mois de paperasses, est loin de ressentir le moindre regret. Au contraire, elle a déjà refait sa vie à 1000% : enceinte de son nouveau compagnon Steve Kazee, elle vient de recevoir de sa part le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Le 3 décembre 2019, alors qu'elle célébrait ses 39 ans, la belle actrice a préféré troquer les paquets cadeaux contre des gros cartons – selon les photographies prises par TMZ. Elle qui vivait en couple par intermittence vient effectivement de s'installer, pour de bon, avec son homme à Los Angeles. Son deuxième enfant sera bientôt parmi nous. Si elle ne veut pas s'occuper seule des couches sales et des biberons tardifs, c'est sans doute plus prudent !

Le public avait une vision idéalement romancée de notre couple

Les spectateurs ont adoré voir le couple formé dans Sexy Dance en 2006 devenir réalité. Mais après avoir tenté le l'aventure, Channing Tatum et Jenna Dewan ont préféré en rester là. "Le public avait une vision idéalement romancée de notre couple, expliquait la danseuse dans son ouvrage Gracefully You. Ça a rendu les choses difficiles pour moi, parce que j'aime pouvoir être aussi honnête que possible.". L'un roucoule désormais dans les bras de Jessie J, l'autre construit son nouveau foyer et sa nouvelle famille sans un regard vers le passé... ou presque.

Jenna Dewan et Channing Tatum : divorce en paix ? Pas vraiment

Ils avaient décidé d'apaiser les tensions pour leur bien de leur fille. Et pourtant, c'est bien la petite Everly, 6 ans, qui est au coeur de la discorde. Les problèmes de pensions alimentaires étant derrière eux, Jenna Dewan a été plus que surprise en apprenant que Channing Tatum avait fait appel à un juge pour établir un calendrier de garde. Et celui-ci serait très peu conciliant vis-à-vis des modifications éventuellement liées au travail de celle qui fut autrefois sa partenaire. Après le calme viendrait donc la tempête entre les deux ex...