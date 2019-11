Channing Tatum et Jenna Dewan : Fini le divorce avec amour, un juge intervient

Ils étaient partis pour se séparer "avec amour", mais le divorce de Channing Tatum et Jenna Dewan tourne au vinaigre. Un an et demi après l'annonce de leur rupture, les deux danseurs et comédiens s'opposent aujourd'hui sur la garde de leur fille de 6 ans.

Les ex-amants s'opposent également sur le droit de la petite fille à faire librement un FaceTime par jour avec son père ou sa mère lorsqu'elle se trouve chez l'autre parent. Autre point sensible, celui de l'argent : l'acteur de Magic Mike ne contribuerait pas aux dépenses liées à sa fille. Mais des sources proches du comédien affirment qu'au contraire, un compte bancaire spécifique a été créé à cet effet. Il semble loin le temps où les deux stars affirmaient leur intention de "séparer avec amour"...

"Absolument rien n'a changé quant à l'amour que nous nous portons, mais l'amour est une aventure magnifique qui nous porte aujourd'hui sur des chemins différents. Il n'y a pas de secrets ou de raison salace à l'origine de notre décision", avaient en effet témoigné Channing Tatum et Jenna Dewan dans le communiqué annonçant leur divorce en mars 2018, après neuf ans de mariage. Depuis, chacun a refait sa vie puisque monsieur roucoule désormais avec la chanteuse Jessie J, tandis que son ex-femme vit aujourd'hui avec l'acteur Steve Kazee. Ces derniers ont confirmé l'arrivée de leur premier enfant en septembre dernier, après une petite année de romance.

