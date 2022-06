Channing Tatum : De retour au tribunal contre Jenna Dewan, 4 ans après leur divorce !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

13 photos

Un divorce qui n'en finit plus ! Quatre ans après les premières procédures de leur séparation, Channing Tatum et Jenna Dewan n'ont toujours pas réglé l'intégralité de leurs différends. Et notamment en ce qui concerne leur argent : lorsque certaines franchises, comme "Magic Mike", rapportent une petite fortune, on comprend que les discussions soient assez longues...