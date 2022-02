Zoe Kravitz en couple avec Channing Tatum : premières confidences !

L'actrice Zoe Kravitz s'est confiée sur sa relation avec le comédien Channing Tatum. Les deux stars s'affichent ensemble depuis l'année dernière notamment lors de balades romantiques ou de dîners au restaurant, mais ne se sont jamais exprimés sur la nature ou l'histoire de leur relation. Aussi, pour la première fois l'actrice de Batman s'est livrée à quelques confidences pour le magazine Elle.

Cette dernière a révélé qu'elle n'avait jamais rencontré Channing Tatum avant de le choisir pour son prochain film (et première réalisation pour la comédienne de 33 ans), Pussy Island. Elle a qualifié l'acteur de "suffisamment courageux" pour assumer le rôle principal. Elle a poursuivi sur ses motivations à l'engager sur ce film où il interprètera un milliardaire pervers.

"En regardant son travail et en l'écoutant parler du film Magic Mike à la télé, je me suis dit, je pense qu'il est féministe, a-t-elle expliqué avant de poursuivre, vous avez besoin d'être très éloigné de qui vous êtes [pour le rôle] pour ne pas que cela soit effrayant. Et je ne pense pas qu'il ait déjà joué un personnage sombre, donc je suis pressé de le voir faire ça." Zoe Kravitz n'a pas voulu s'étendre sur les questions à propos des photos de paparazzis où on les voit ensemble et a simplement répondu qu'elle "était heureuse."

Une renaissance alors pour celle qui a vécu un divorce il y a peu, avec l'acteur Karl Glusman, qu'elle avait épousé dans la demeure parisienne de son père Lenny Kravitz en Juin 2019. Channing Tatum a, lui, finalement décidé de tourner la page de son ex Jessie J après avoir vécu une relation en montagnes russes. Il avait également connu un divorce avec Jenna Dewan avec qui il a eu une fille de 7 ans aujourd'hui, Everly. En mars prochain, Channing Tatum sera à l'affiche du Secret de la cité perdue dans une comédie romantique en pleine jungle où il sera au côté de la belle Sandra Bullock.