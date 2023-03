Mathilde et Valentina Pinault : les filles de François-Henri Pinault avec d'autres enfants de stars chez Saint Laurent

C'était l'un des premiers grands événements de la Fashion Week de Paris cette semaine : après le défilé Dior, c'est celui d'Yves Saint Laurent qui a attiré de nombreuses célébrités dans la capitale. Et si les habituées des front row, comme Virginie Efira, Catherine Deneuve ou Charlotte Gainsbourg ont marqué les esprits, c'est la jeunesse qui a véritablement attiré tous les regards : plusieurs "fils et filles de" étaient en effet sur le tapis rouge.

Et parmi eux, un duo de soeurs absolument splendides : Mathilde et Valentina Pinault avaient sorti le grand jeu ! A 21 et 15 ans, les deux filles de l'homme d'affaires François-Henri Pinault faisaient leur première sortie toutes les deux et avaient choisi des looks accordés. Toutes les deux étaient en effet vêtues de robes claires, grise pour l'aînée et dorée pour la cadette. Celle-ci a particulièrement marqué, avec ses longs cheveux blonds et son maquillage très appuyé. L'aînée, quant à elle, s'est amusée à poser avec sa belle-mère, l'actrice américaine Salma Hayek.

Autre enfant de star, plutôt rare dans ce genre d'exercice, le jeune Rocco Ritchie (22 ans), n'est pas passé inaperçu avec ses lunettes colorées. Fils de la star légendaire Madonna et du réalisateur Guy Ritchie, celui-ci vivait là l'une de ses première apparitions sur tapis rouge, lui qui a longtemps été très protégé par ses parents comme ses quatre soeurs (Lourdes, 26 ans, Mercy, 17 ans, et Esther et Stella, 9 ans) et son frère David, 17 ans.

Lila Grace Moss sosie de sa maman

Deux autres jeunes femmes, bien plus habituées à ce genre d'exercice, avaient également fait le déplacement dans la capitale : Zoé Kravitz, 34 as, actrice depuis de nombreuses années, a fait sensation avec son pantalon en cuir. Fan de mode, la jeune femme est cependant venue en solo, sans son compagnon Channing Tatum, probablement resté aux Etats-Unis.

Absolument superbe, Lila Grace Moss-Hack a également fait une apparition remarquée. Il faut dire que la jeune fille, qui a fêté ses 20 ans en septembre dernier, est le portrait craché de sa célèbre maman Kate Moss, légende du monde de la mode. Et s'apprête sans doute à marcher dans ses pas : depuis 2020, elle enchaîne les défilés. Et l'un des derniers en date, c'était en mars 2022, pour la Fashion Week parisienne... La boucle est bouclée !