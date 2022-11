Madonna entourée de ses 6 enfants : très rare photo de la famille au grand complet !

Si Madonna fait parler d'elle en ce moment, c'est plus pour son apparence physique. Il faut dire qu'à l'âge de 64 ans, la chanteuse a tout, au visage du moins, d'une jeune femme de 20 ans. Chirurgie esthétique ou non, ses modifications n'ont échappé à personne. Côté comportement également, les internautes ont noté quelques changements. Madonna ne se cache vraiment plus. Décolleté XXL, culotte apparente, bisous très langoureux avec des femmes... L'artiste n'a pas peur de poster ses moindres faits et gestes sur son compte Instagram. Et qu'importe ce que le monde en dira.

S'il y a bien un avis auquel Madonna attache en revanche beaucoup d'importance, c'est celui de ses six enfants : Lourdes, 26 ans, Rocco, 22 ans, David, 17 ans, Mercy, 16 ans et Stella et Esther, les jumelles de 10 ans. Rares sont les fois où l'interprète de Like A Virgin les montre tous sur les réseaux sociaux ou y fait allusion. Mais à l'approche de Noël, Madonna a réussi l'exploit de les avoir enfin tous autour d'elle. Impossible donc de ne pas immortaliser les retrouvailles grâce à une belle photo de famille !

Tellement reconnaissante

Pour ce Thanksgiving en famille, Madonna semblait on ne peut plus heureuse d'avoir tous ses grands enfants avec elle. Elle le dit d'ailleurs en légende, s'avouant "très reconnaissante" d'être si bien entourée. Tous s'étaient d'ailleurs mis sur leur 31 pour l'occasion, à renfort de paillettes, de costumes et de tenues de fête ! Madonna n'avait pas mis le sexy de côté pour autant en misant sur une robe noire corsetée mettant en avant sa généreuse poitrine.