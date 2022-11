Madonna montre ses tétons sur Instagram... la chanteuse détourne la censure en posant presque nue !

Pour commenter ce diaporama, Madonna a posté un emoji chat ainsi que les mots "in the bag". Ce que l'on pourrait littéralement traduire par : "La chatte est dans le sac". Tous ceux qui pensent qu'à 64 ans, la chanteuse devraient se calmer... ne connaissent visiblement pas le personnage. Son dernier anniversaire, elle l'a célébré le 16 août dernier en Sicile, en Italie, et avait organisé pour l'occasion une grosse fête avec famille et amis au Palazzo Castelluccio - payant, au passage, des milliers de dollars pour régaler tout le monde. Elle avait même, ce soir-là, embrassé goulument tous ses meilleures copines et n'avaient pas hésité à documenter ce joli moment de complicité en ligne. "On ne change pas", comme dirait Céline...