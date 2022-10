Madonna seins nus : elle dévoile sa poitrine très généreuse

De nombreuses personnes s'acharnent à juger le physique de Madonna, et notamment à analyser le moindre de ses traits, qu'elle affiche d'ailleurs très volontiers. Et si les chirurgiens affirment qu'elle a eu recours à des liftings, foxy eyes, rhinoplasties ou autre modifications des sourcils, l'interprète de Frozen s'en moque complètement. Elle qui vient de refaire son coming out bisexuel - qu'elle avait déjà fait depuis belle lurette - a célébré, dans la joie, son 64e anniversaire en août dernier. S'offrant une petite sauterie en Italie, en Sicile, elle n'avait alors que faire des rumeurs, des critiques et du temps qui passe. Elle avait même profité de l'évènement pour embrasser goulument, aux yeux de tous, Maha Dakhil Jackson et l'artiste Miss Me, deux de ses amies présentes au pays de la botte pour faire la fête. Difficile de savoir à quels seins se vouer !