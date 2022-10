Madonna : Lifting, injections, rhinoplastie... des chirurgiens analysent sa transformation physique

La chirurgie esthétique, les stars y ont souvent recours. En cause ? Le métier, la culture de la jeunesse éternelle et les opportunités professionnelles pour les femmes qui s'envolent au fur et à mesure que le temps passe et que les rides se creusent. Oui mais voilà, certaines femmes n'assument pas forcément alors que l'évidence se voit comme le nez au milieu de la figure. Madonna en est le parfait exemple. La chanteuse de 64 ans n'est plus du tout la même. Son apparence a complètement changé, la faisant ressembler à une Kardashian. Récemment, même Jocelyn Wildenstein, surnommée la femme chat, semble lui avoir emboité le pas. Pourtant, Madonna ne s'est jamais exprimée sur une quelconque intervention esthétique. Des experts l'ont fait à sa place.

Plusieurs chirurgiens ont donné leur avis pour Page Six. D'après, ça ne fait aucun doute, Madonna est bel et bien passée par la case chirurgie esthétique. Il se pourrait même que la chanteuse ait subi quatre opérations : "Elle a certainement fait un lifting, annonce le docteur Ali. Vous pouvez voir que sa peau est tirée vers l'arrière sans relâchement ni rides. Un lifting modifie également la forme du regard. Les yeux de Madonna semblent tirés vers l'arrière comme lorsqu'on réalise un foxy eyes." Elle aurait également reçu plusieurs injections de botox©, notamment dans le front, au niveau des pattes d'oie, des joues et des pommettes.

Un autre spécialiste, Docteur Kassir, affirme qu'elle a sans doute eu recours à une rhinoplastie en raison de la forme suspecte de son nez : "Le nez a l'air trop étroit avec une pointe trop pointue." Enfin, dernière opération plus étonnante celle-ci : une modification de ses sourcils. D'après les médecins, cette zone semble très étrange chez Madonna. "La distance du haut de ses sourcils jusqu'à sa racine de cheveux est supérieure à trois largeurs de doigt, ce qui me pousse à croire qu'elle aurait réalisé un lifting des sourcils", a conclu le docteur Kassir. Voilà qui expliquerait la transformation incroyable de l'artiste.