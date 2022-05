"J'ai vu Madonna, ça me fait peur !" : Carole Bouquet la tacle sur son abus de chirurgie esthétique

Carole Bouquet prend donc comme exemple la chanteuse Madonna qui, à 63 ans, n'a de toute évidence pas su s'arrêter à temps avec la chirurgie esthétique et est effectivement métamorphosée. Le visage de la star a subi des transformations flagrantes au niveau des lèvres et des pommettes ainsi que sur le front, devenu totalement lisse... Mais tous ceux ayant recours à l'aide de la médecine esthétique ne vont pas jusque là et utilisent parfois quelques simples injections pour lutter un peu contre les rides par exemple. Pour Carole Bouquet, c'est tout de même non, par peur du raté ou de l'abus : "Moi, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Et tant pis ! Et je ne suis pas ravie d'avoir le visage qui commence à se marquer. Mais que faire ? Le mieux, c'est de ne pas se regarder trop, tant qu'à faire, le moins possible devant son miroir."

Alors que les stars ont longtemps refusé de parler de chirurgie esthétique, ces dernières années les mentalités ont beaucoup évolué. L'humoriste Laurent Baffie a admis y avoir eu recours au niveau des yeux et l'animatrice Valérie Damidot au niveau ventre. Cette pratique s'est également banalisée en raison de tarifs de plus en plus accessibles. Les campagnes de body positive ont encore du pain sur la planche...