"Ce n'était pas joli..." : Valérie Damidot a eu recours à la chirurgie esthétique, elle raconte

Depuis ses débuts sur le petit écran, Valérie Damidot doit affronter comme d'autres avant elle le jugement parfois sans pitié du grand public, décuplé désormais par les réseaux sociaux. L'animatrice et comédienne n'a ainsi pas échappé aux critiques et moqueries sur son poids, elle qui a récemment perdu 14 kilos. Mais pas question de céder au bistouri pour ressembler aux filles des magazines de mode. D'ailleurs, elle a succombé à la chirurgie esthétique il y a des années et elle n'en refera plus.

En effet, Valérie Damidot a admis auprès de Gala être déjà passée par la case chirurgie esthétique il y a fort longtemps. Elle s'explique : "C'était quelques années après la naissance de mon fils [Norman, désormais âgé de 27 ans, NDLR]. J'avais le ventre qui tombait un peu, ce n'était pas joli. J'ai fait une espèce de liposuccion pour retendre la peau." Une petite opération que le grand public ne pouvait pas deviner et qui n'a pas forcément laissé un bon souvenir à l'animatrice de 57 ans.

Ainsi, elle ne souhaite pas aller au-delà de cet acte chirurgical et tient à garder visibles les signes de l'âge ou ses petits défauts physiques qui sont le lot du plus grand nombre. "Moi, j'ai des rides, la peau un peu fripée sur le cou, mais je n'en ai pas envie du tout (...) L'idée d'avoir un front figé, ça me colle un cafard !", jure-t-elle, refusant de repasser par le bistouri car ça la "fait flipper." On peut la comprendre, certaines personnalités ayant été victimes de chirurgies ratées ou abusives comme Emmanuelle Béart ou Meg Ryan.

Valérie Damidot, qui assure qu'elle n'aura de toute façon jamais la taille mannequin en raison de problèmes de thyroïde, assume du mieux qu'elle peut son poids tout en se donnant les moyens de se sentir bien dans sa peau. Ainsi, l'ex-animatrice de D&CO s'est associée au programme de WW plutôt que d'aller se faire charcuter les fesses ou le ventre chez le médecin. "Je veux me sentir bien sur scène [elle joue le spectacle Damidot s'expose, NDLR], équilibrer mon alimentation, éliminer ces kilos que je n'arrive pas à perdre depuis des années et surtout gagner en énergie pour bouger comme je veux sur scène. Souffrant d'hypothyroïdie, on m'a toujours dit qu'un régime ne servirait à rien. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre WW, dont la méthode fonctionne sur le rééquilibrage alimentaire et vise à inculquer de bonnes habitudes pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête", justifie-t-elle auprès du site de la célèbre enseigne de diététique.