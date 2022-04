Valérie Damidot amincie de 14 kilos : sa vie intime avec son compagnon Régis inchangée !

Pendant un peu plus de dix ans, Valérie Damidot a fait les beaux jours de M6. L'animatrice y présentait D&CO, où elle aidait des familles à refaire la décoration intérieure de leur maison ou appartement. L'émission a eu vite fait de la rendre populaire aux yeux du grand public après plusieurs années de galère. En effet, avant de connaître le succès, Valérie Damidot a eu du mal à se faire une place dans le milieu audiovisuel, notamment en raison de son poids. "On m'en a bien mis dans la gueule. Quand j'ai démarré en télé, j'ai eu des journalistes aux questions exceptionnelles qu'on ne poserait plus aujourd'hui. J'ai eu par exemple, un mec qui m'a dit : 'Ça fait quoi de faire un prime télé avec un physique de radio ?'", a-t-elle révélé lors d'une interview pour Gala.fr parue ce vendredi 15 avril 2022.

Des remarques dures et sans tact mais qui n'ont pas de conséquences sur ce qu'elle pense d'elle. "Je n'ai pas ce truc de me sentir moche dans mon corps. Je vais à la plage, je vais à la piscine. J'ai accepté mon corps et je l'aime", a-t-elle encore assuré. Celui qui aime son corps tel qu'il est, c'est surtout son compagnon Régis Viogeat avec qui elle est en couple depuis 20 ans. "Mon mec quand il m'a rencontrée, j'étais en surpoids, il m'a aimée", a-t-elle tenu à souligner, ajoutant qu'il avait "pris le package".

Ce n'est donc ni pour lui ni selon les diktats de la minceur que Valérie Damidot a décidé de suivre le programme WW (Weight Watchers). Celle qui joue au théâtre avec Valérie Damidot s'expose s'est davantage souciée de sa santé et de l'idée de gagner en énergie. Elle n'est donc pas peu fière de s'être délestée de 14 kilos en rééquilibrant son hygiène de vie. Mais, qu'à cela ne tienne, "ça n'a pas changé (sa) vie intime avec (son) mec".

Si tout roule sur tous les points avec Régis, pas question ceci-dit de l'épouser ! "Parce que l'organisation est dingue ! Et le blé que ça coûte, c'est fou ! Je préfère mettre mon argent ailleurs et faire un méchoui dans mon jardin avec mes amis", expliquait-elle sans détour dans les pages de Public. Le couple n'a pas eu d'enfants non plus même s'ils ont élevé ensemble ceux de Valérie Damidot nés d'une précédente relation, Norman (26 ans) et Roxane (28 ans). "Pour eux, Régis est leur père", confiait-elle.