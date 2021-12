Valérie Damidot entièrement nue : photo étonnante pour annoncer une bonne nouvelle

C'est sans doute avec une grande joie que Valérie Damidot se prépare doucement mais sûrement à remonter sur scène. Après une longue période lors de laquelle la culture a été grandement mise à mal à cause de l'épidémie de coronavirus, la reine de la déco qui a longtemps officié sur M6 va pouvoir à son tour présenter son nouveau spectacle. Intitulé, Valérie Damidot s'expose, celui-ci colle très bien avec son affiche officielle.

En effet, comme elle l'a dévoilé jeudi 9 décembre 2021 en story Instagram, Valérie Damidot n'a pas fait dans la demi-mesure et a décidé de s'exposer sous toutes les coutures pour donner envie à ses fans de venir la voir. C'est à dire dans son plus simple appareil ! Sur la photographie en noir et blanc, elle apparaît ainsi entièrement nue. Sa poitrine et ses parties intimes sont tout de même camouflées par le dessin du visage d'un clown rieur. (Voir notre diaporama).

Son seule en scène commencera dès le 29 janvier janvier 2022 et il promet déjà de faire sensation comme l'indique le site du Royal Comedy Club où elle se produira. "Quand Valérie Damidot décide de s'auto maroufler, ça déménage ! Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne avec les cousins à 6 dans la simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale... Un véritable ravalement de vie où le public ne sera pas que spectateur mais devra participer à cette grande psychothérapie en couleurs ! Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne va pas s'ennuyer !", est-il annoncé.

Valérie Damidot compte bien respecter ses engagements et est d'ores et déjà "en pleine forme pour monter sur scène", comme elle l'a confié il y a peu dans les pages de Télé Star. Une grande forme qui s'explique en partie par sa récente perte de poids. "Je suis contente car j'ai perdu 11 kilos", a avoué la compagne de Régis Viogeat avec qui elle quitte Paris . Vivement 2022 !