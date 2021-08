Valérie Damidot en couple : folle soirée avec son chéri Régis... et un Top Chef !

Après une belle déclaration d'amour sur Instagram, la soirée s'est poursuivie au restaurant. Et pas n'importe lequel. En effet, c'est au Manzili, établissement éphémère ouvert par Mohamed Cheikh, gagnant de la douzième et dernière saison de Top Chef, au Jardin des plantes à Paris. Régis Viogeat a pu compter sur la présence de ses proches. Sa belle Valérie Damidot était évidemment de la partie, tout comme sa fille Roxane Damidot qui a partagé quelques photos de la soirée en présence du célèbre chef qui propose une cuisine méditerranéenne de qualité... et qui affiche complet ! Régis Viogeat se souviendra de ses 50 ans !

Un dîner qui survient peu après le retour de vacances. Valérie Damidot et Régis Viogeat ont passé du bon temps à l'île de Ré avant de filer en Espagne, toujours en famille. Des moments complices avec son amoureux et sa fille ont été immortalisés et partagés sur Instagram.