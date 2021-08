Valérie Damidot en couple : photos complices avec Régis, séjour de rêve en famille

Toutes ces photos constituent de beaux souvenirs que l'ex-star de D&co sur M6 partage avec nostalgie. En effet, elle est depuis rentrée à la maison... "Il fait si beau... Retour à Paris", écrit-elle alors qu'elle filme le ciel gris de la capitale depuis sa voiture. Le soleil catalan lui manque, mais heureusement, elle peut compter sur les bras réconfortants de son tendre compagnon.

Rappelons que Valérie Damidot file le parfait amour avec Régis Viogeat depuis 2001. Il semble être l'amoureux idéal, et un beau-père génial pour Roxane et Norman. Et pourtant, l'histoire d'amour n'était pas gagnée d'avance lors de leur rencontre à un dîner... "Ce ne fut pas le coup de foudre mais j'étais très attirée. Quinze jours plus tard, je l'ai appelé, paniquée : une galère de boulot, je devais trouver quelqu'un pour garder mes enfants de six et huit ans ! Il a accepté, s'est-elle souvenue auprès de Gala en novembre 2011. Un an et demi plus tard, on vivait ensemble. Il a pris le paquetage : la nana et les mômes qu'il a élevés." Le conte de fées se poursuit depuis 20 ans maintenant...