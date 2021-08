Valérie Damidot : sa fille Roxane s'affiche topless, bronzée et en fleurs

16 photos

L'été bat son plein ! Roxane Damidot, la fille de la célèbre décoratrice et animatrice Valérie Damidot, a partagé une photo d'elle en vacances. La jeune femme a fait tomber le haut et a dévoilé son bronzage et ses courbes.

Valérie Damidot est en vacances, à l'instar de beaucoup d'autres stars du PAF comme Julian Bugier ou Jean-Luc Reichmann ! L'animatrice de 56 ans, qui officie désormais sur TF1 et présente l'émission Familles nombreuses, profite de l'été avec sa petite famille. Sa fille Roxane, illustratrice et graphiste de métier, passe le mois d'août avec elle, en Espagne. Récemment, la jeune femme a dévoilé sa silhouette sur Instagram. Agée de 28 ans, la jolie brune s'est prise en photo à côté de la piscine, à peine habillée ! Dans un maillot de bain deux-pièces rouge, l'artiste a fait tomber le haut et l'a remplacé par...un bouquet de fleurs violettes. Une manière originale de découvrir son corps. Plutôt poétique, le cliché a été liké plus de 1000 fois. "Ptit' crop top en bougainvilliers bientôt dispo sur le eshop qui sait ?", s'amuse-t-elle à écrire, en guise de légende. La grande soeur de Norman (26 ans) montre également son joli bronzage : elle a le visage et les épaules complètement brunis par le soleil ! Dans l'espace commentaires, ses amis et fans la couvrent de compliments. "Quelle belle fleur", "Sexy et raffinée", "Quelle beauté", "La toile ne s'en remet pas", peut-on lire

Roxane Damidot a l'esprit aussi créatif que sa mère ! D'ailleurs, les deux femmes, qui sont très proches, ont entrepris un projet ensemble. Elles ont écrit et illustré la bande dessinée La terrible époque des sous-pulls acrylique (Ed. Michel Laffon), une invitation à la nostalgie et à l'humour. Roxane Damidot a également sa boutique en ligne, Jnapleg, sur laquelle elle vend ses créations textiles et papiers.