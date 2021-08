Julian Bugier : Barbe et sac à dos, le présentateur profite de ses vacances

Dans l'espace commentaires, les abonnés du journaliste semblent conquis. "Le GR 20 ! Ce n'est pas une promenade de santé ! Mais c'est vrai que vous êtes jeune et en pleine forme !", "Avec la barbe, difficile pour vous reconnaître", "Changement de look total, vous n'êtes plus celui qu'on connaît à la télé, vous vous fondez dans la foule", peut-on notamment lire sur Instagram.

Julian Bugier, qui a descendu l'Arc de Triomphe en rappel durant le défilé du 14 juillet a donc l'âme d'un sportif, amoureux des grands espaces. Rien de tel que quelques jours dans le Sud de la France pour renouer avec son côté aventurier !