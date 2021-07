14 juillet : Une demande en mariage unique, Christophe Beaugrand ému

Une fois ce beau moment passé, le traditionnel défilé s'est tenu, notamment sous le regard d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Cette nouvelle édition a rassemblé 5000 participants, dont 4 300 militaires, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine comme l'a rapporté l'AFP. Et, à cause de la crise sanitaire l'accès était limité à 10 000 cette année, contre 25 000 en temps normal.