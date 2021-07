Julian Bugier en concurrence... avec sa femme Claire Fournier !

C'est l'un des couples de journalistes les plus célèbres et si tout allait bien jusque là entre Julian Bugier, 40 ans, et sa compagne Claire Fournier, 49 ans, il se pourrait que leur relation professionnelle leur cause quelques problèmes dans les prochains mois. Ensemble depuis de nombreuses années, mariés et parents des petits Lucien (né en avril 2018) et Gabrielle (née en 2013), les deux journalistes se font plutôt discrets sur leur vie de couple, même s'il arrive à Julian de faire quelques confidences sur son couple.

Comme nous l'a appris PureMédias mardi 6 juillet, Claire Fournier s'est vu confier la présentation du 12h-15h sur LCI, en compagnie deJulien Arnaud. Une information qui signifie qu'elle sera en concurrence directe avec son compagnon, qui officie à 13h sur France 2 depuis qu'il a remplacé Marie-Sophie Lacarrau à la présentation depuis quelques mois. Une très belle promotion pour Claire Fournier, auparavant journaliste économique chez LCI, elle participait jusqu'ici à la matinale de Pascale de La Tour du Pin sur la chaîne du groupe TF1.

Même si on ne connaît pas encore la réaction du beau gosse du PAF, il y a fort à parier pour qu'il se réjouisse de la belle promotion accordée à sa femme. La concurrence ne semble pas de mise au sein de leur couple, comme Julian Bugier en a parlé début janvier pour le magazine Femme Actuelle. "Elle était évidemment très contente pour moi (...) Ma femme m'a dit : 't'as intérêt à être bon'", raconte-t-il.

Si tout semble clair entre les deux conjoints, il faudra voir au moment des premières audiences si des tensions se font sentir dans leur couple. En attendant, ils peuvent célébrer leurs belles réussites professionnelles avec leurs enfants et profiter des vacances, avant une rentrée qui s'annonce chargée !