Julian Bugier marié à Claire Fournier : tendres détails sur leur coup de foudre

Vendredi 14 février prochain aura lieu la 35e édition des Victoires de la Musique. Cette année, c'est Julian Bugier qui a été choisi pour être aux commandes sur France 2. Le journaliste est déjà le présentateur de divers débats, émissions politiques et JT sur la chaîne, qui ne peut plus se passer de lui. En marge de la cérémonie pour laquelle des artistes tels que Vitaa et Slimane, Angèle et Philippe Katerine sont nommés, Julian Bugier a accordé une interview au magazine Closer.

Au cours de son entretien, il a accepté de lever en partie le voile sur sa vie de famille et d'évoquer sa femme Claire Fournier. À en croire le journaliste, leur couple relevait du destin. "Nous étions tous les deux chez Bloomberg. Elle à New York, moi à Londres. Un jour, nous nous sommes rencontrés et ce fut le coup de foudre. Elle est aujourd'hui éditorialiste sur LCI et je suis très fier d'elle. J'aime dire que je suis le mari de Claire Fournier plutôt que de dire qu'elle est la femme de Julian Bugier'", explique-t-il à nos confrères.

Julian Bugier et Claire Fournier se sont mariés à Tahiti et ensemble, ils ont eu deux enfants, Lucien (8 ans) et Gabrielle (6 ans). Une véritable consécration pour le présentateur de 38 ans. "C'est l'autre aventure de ma vie. Le bonheur total... Pour rien au monde, je ne sacrifierais des moments précieux avec eux. Et je suis d'ailleurs partisan de l'allongement du congé paternité, de onze jours à quatre semaines. C'est la clé de l'égalité homme/femme..." Il s'agit là d'une nécessité pour Julian Bugier, qui estime n'avoir pas assez profité de ses enfants au moment de leur naissance, et plus particulièrement de sa fille en raison d'un drame. "Ma fille est née quand mon père est décédé. Là aussi, c'est le destin... Je me suis réfugié dans le travail et je n'ai pas pris suffisamment de congés à l'époque. Je le regrette."

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro du magazine Closer, en kiosques dès ce vendredi 7 février 2020.