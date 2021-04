Julian Bugier marié à Claire Fournier : rares détails sur leur quotidien

Julian Bugier est un homme heureux. Après le départ de Marie-Sophie Lacarrau pour TF1, il a été choisi pour la remplacer aux commandes du JT de 13h de France 2. Et dans sa vie personnelle, le présentateur de 40 ans est tout aussi comblé. Interrogé par Nous Deux, il a fait de rares confidences sur sa vie privée.

"Je ne suis pas touché par la crise de la quarantaine. Je ne me suis jamais senti aussi bien, tant professionnellement que dans ma vie familiale", a déclaré d'emblée Julian Bugier. Il faut dire qu'il a en effet tout pour être heureux. Après avoir été joker pendant dix ans, il est enfin passé titulaire. Et il est marié à une merveilleuse femme, Claire Fournier. Elle aussi est journaliste, mais sur LCI. En revanche, quand ils se retrouvent, ce n'est pas pour parler de leur travail : "On parle de tout sauf du travail. Nous partageons beaucoup de passions par ailleurs. J'aime débattre de l'actualité, d'un bouquin qui m'a bouleversé, du prochain film que j'ai envie de regarder... Je suis un garçon curieux."

Le temps qu'il passe avec sa femme et leurs enfants Lucien (10 ans) et Gabrielle (8 ans) est précieux. La semaine, Julian Bugier a un rythme de vie effréné qui lui laisse peu de temps à la maison : "Je me lève à 6h15, je pars de chez moi à 7h et j'arrive à France 2 à 7h30. Nous enchaînons les conférences et la construction du journal jusqu'à 13h. Après le journal, nous débriefons. De 15h à 18h, je prépare mon émission de radio à Europe 1 avant de l'animer jusqu'à 20h. Je rentre chez moi à 20h45. Ce sont de grosses journées, mais les opportunités arrivent en même temps. A un moment, le rythme sera différent. Quand on aime, on ne compte pas."

Malgré tout, le beau brun n'a qu'une hâte : être aux grandes vacances. Pour la première fois, comme il est désormais titulaire, il va pouvoir faire une "grande pause" et profiter pleinement de sa famille. Julian Bugier espère partir en Corse, puis en Sicile.

En février 2020, Julian Bugier se confiait sur son coup de foudre pour Claire Fournier, auprès de nos confrères de Closer. "Nous étions tous les deux chez Bloomberg. Elle à New York, moi à Londres. Un jour, nous nous sommes rencontrés et ce fut le coup de foudre. Elle est aujourd'hui éditorialiste sur LCI et je suis très fier d'elle. J'aime dire que je suis le mari de Claire Fournier plutôt que de dire qu'elle est la femme de Julian Bugier", expliquait-il. Les amoureux se sont mariés à Tahiti et aujourd'hui, ils s'aiment encore comme au premier jour.

L'intégralité de l'interview de Julian Bugier est à retrouver dans le magazine Nous Deux du 13 avril 2021.