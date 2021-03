Marie-Sophie Lacarrau, star de TF1 : ses deux fils adolescents "s'en fichent"

Chaque jour, Marie-Sophie Lacarrau rassemble en moyenne 5 millions de téléspectateurs sur TF1. La chaîne ne s'est donc pas trompée en lui confiant la place de Jean-Pierre Pernaut, lequel a décidé de quitter le Journal de 13h en décembre 2020. Face à ce succès, la journaliste garde néanmoins les pieds sur terre et assure toujours réussir à prendre le métro et faire ses courses tranquillement. "Je n'ai rien changé à mon quotidien, et j'en suis contente. En dehors du masque, qui aide à garder l'anonymat, j'ai deux ou trois astuces pour brouiller les pistes !", a-t-elle confié à Télé 7 jours, restant bien mystérieuse.

Ce besoin de normalité, la jolie présentatrice de 45 ans le doit certainement à sa situation familiale, elle qui est mariée à Pierre Bascoul depuis 2006 et avec qui elle a deux garçons, Malo (18 ans) et Tim (13 ans). "En plus du journal, il faut que le frigo soit plein, que chacun y trouve ce qu'il aime, qu'il y ait suffisamment de copies doubles dans le classeur... Il faut être partout, comme toutes les mamans", a-t-elle rappelé.

Qui plus est, les trois hommes de sa vie semblent réussir à lui faire oublier qu'elle est la superstar du JT. Ses deux adolescents ne s'intéressent d'ailleurs pas vraiment à sa notoriété. "Je crois qu'ils s'en fichent un peu. Ils m'ont quasiment toujours connu à l'antenne. Pour eux, c'est le travail. Maman présente le journal, et alors ? Quand je rentre le soir, on parle plus de leur journée que de la mienne", a-t-elle encore confié à nos confrères. Marie-Sophie Lacarrau compte bien malgré tout leur faire découvrir son univers en les invitant dans les locaux de TF1. "Je vais le faire. C'est important qu'ils sachent à quoi ressemble ma journée quand je ne suis pas avec eux", a-t-elle estimé.

L'intégralité de l'interview de Marie-Sophie Lacarrau est à retrouver dans les page de Télé 7 jours, paru le 22 mars 2021.