Marie-Sophie Lacarrau, maman dévouée pour ses fils : ses rares confidences

Marie-Sophie Lacarrau est scrutée de toute part ces derniers temps. Et pour cause, la journaliste de 45 ans s'apprête à devenir le nouveau visage du Journal de 13H de TF1. Le 4 janvier 2021, elle investira la difficile place tenue par Jean-Pierre Pernaut pendant 33 ans. Une nouvelle aventure qu'elle entame avec le soutien des trois hommes de sa vie, son mari Pierre Bascoul et leurs deux fils Malo et Tim. Ces derniers avaient déjà accepté en 2016 de quitter leur nid douillet dans le Sud-Ouest pour Marie-Sophie Lacarrau, qui avait besoin de s'installer à Paris pour travailler sur France 2.

"Ils sont passés d'un village de mille habitants à... une école de mille élèves, ça leur a fait drôle. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux", déclarait-elle récemment dans les colonnes du magazine ELLE. Et en effet, Marie-Sophie Lacarrau a fini de prouver qu'elle est une maman très présente. Pendant le confinement, son temps était même entièrement consacré à ses fils. "J'ai aimé me retrouver en famille et m'occuper de mes enfants. Malo, 18 ans, et Tim, 13 ans. J'ai fait l'école à la maison. Ce n'était pas un fardeau même après une grosse journée de travail. Je suis calée en français et en histoire-géographie. J'ai passé un bac littéraire avec mention assez bien et j'ai une licence de lettres modernes", a-t-elle confié pour nos confrères de Gala.

Marie-Sophie Lacarrau est également une femme très amoureuse de sa moitié Pierre Bascoul, un monteur-réalisateur et patron d'une petite société de production qu'elle a "rencontré sur (leur) lieu de travail" et qu'elle a épousé en 2006 à Auriac-sur-Vendinelle. Nul doute qu'il sera son premier fan lors de sa prise de commandes le 4 janvier prochain sur TF1. Une date d'autant plus symbolique pour le couple puisqu'il s'agira du jour des 50 ans de Pierre Bascoul. "C'est beau, non ? Pour moi, c'est un signe. Ce sera une très grosse journée. Je crois qu'il va beaucoup m'attendre", se prépare-t-elle.