Marie-Sophie Lacarrau, journaliste et maman soutenue par ses fils, Malo et Tim : "Ça a été dur"

Jean-Pierre Pernaut va assurément manquer aux fidèles du journal de 13h de TF1. Mais en partant, le journaliste de 70 ans s'est assuré de présenter en bonne et due forme sa remplaçante, Marie-Sophie Lacarrau. Vendredi 18 décembre 2020, c'est même elle qui a conclu son ultime JT après son discours émouvant. Propulsée plus que jamais sur le devant de la scène, Marie-Sophie Lacarrau suscite désormais la curiosité, en attendant sa nouvelle prise de fonction le 4 janvier prochain.

La journaliste de 45 ans s'est livrée volontiers dans le dernier numéro du magazine ELLE, paru le 18 décembre, évoquant même sa vie de famille. Mariée à Pierre Bascoul depuis 2006, Marie-Sophie Lacarrau a accueilli avec lui deux garçons, Malo (né en 2007) et Tim (né en 2009). Les trois hommes de sa vie ont accepté de bouleverser leur quotidien dans le Sud-Ouest de la France pour qu'elle réalise tous ses projets professionnels. "Pendant des années j'ai pu concilier la télé en régions et des émissions à Paris. C'est en 2016, quand on m'a proposé de remplacer Elise Lucet au JT de France 2, que j'ai dû faire un choix. Laisser mon mari et mes enfants à 800 kilomètres ou faire remonter tout le monde", a-t-elle confié à nos confrères.

Finalement, c'est un départ pour la capitale qui a été adopté. Une nouvelle vie qui a tout de même nécessité quelques ajustements. "J'ai la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenu. C'est pour les garçons que ça a été plus dur car nous vivions à la campagne. Ils sont passés d'un village de mille habitants à... une école de mille élèves, ça leur a fait drôle. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux", a-t-elle souligné. La transition a été d'autant plus douce pour ses fils que Malo et Tim ont été introduits à l'univers de leur maman. "Ma petite astuce, c'est que je les ai déjà amenés au bureau pour qu'ils voient à quoi j'occupe mes journées. En rentrant, le grand m'a dit : 'Je comprends pourquoi tu nous as fait monter, tu t'éclates, c'est super'. Ouf !"

L'intégralité de l'interview de Marie-Sophie Lacarrau est à retrouver dans le dernier numéro de ELLE, en kiosque depuis le 18 décembre 2020.