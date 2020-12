Jean-Pierre Pernaut, son dernier JT de 13H : Marie-Sophie Lacarrau fait ses premiers pas avec émotion

C'est un dernier journal très émouvant qu'a présenté Jean-Pierre Pernaut vendredi 18 décembre 2020 sur TF1. À 70 ans, le journaliste a tiré sa révérence après 33 ans de bons et loyaux services sur la chaîne, passés à mettre en avant les régions et les villages de France qu'il affectionne tant. Pour son 7 000e et ultime déjeuner avec son public, il a eu le droit à de nombreuses surprises comme la venue de sa femme et ses enfants sur le plateau ou encore des petits messages de la part de personnalités comme Dany Boon et Mathilde Seigner. Jean-Pierre Pernaut a même été confronté à son passé grâce à de drôles de photos dossiers révélées.

Et outre son discours bouleversant pour dire au revoir, les téléspectateur auront certainement été marqués par le passage de relais qu'il a réalisé avec sa future remplaçante, Marie-Sophie Lacarrau. Un fait inédit et encore jamais vu dans l'histoire du petit écran. À l'image de son parcours, Jean-Pierre Pernaut a fait les choses avec beaucoup d'élégance, assurant faire confiance à sa collègue pour reprendre "les clefs de la maison".

"On fait quelque chose qui ne s'est jamais passé à la télé. Celui qui s'en va aimerait vous présenter celle qui va être chez elle dans pas longtemps, Marie-Sophie Lacarrau !", a-t-il déclaré avant de l'inviter à le rejoindre devant les caméras. Un grand moment pour la jolie brune qui débarque de France 2 qui l'a beaucoup touché. "C'est un honneur de te rejoindre sur ce plateau et de vivre ce moment avec toi, avec les équipes et avec les téléspectateurs. (...) Je suis riche de tout ce que tu viens de nous montrer, j'ai pris des notes depuis tout à l'heure, j'ai bien compris ma feuille de route", a-t-elle promis, bien consciente de la place difficile qu'elle s'apprête à récupérer. Et pour elle de conclure avec émotion : "Nous non plus on ne t'oubliera jamais Jean-Pierre et moi je suis certaine que j'aurai une immense pensée pour toi le 4 janvier et les jours qui suivront".

Marie-Sophie Lacarrau entamera donc sa relation avec les fidèles du 13h de TF1 à compter du 4 janvier prochain. De son côté Jean-Pierre Pernaut débarquera sur LCI le 9 du mois pour y présenter une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous.