Dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut : il craque en direct, des adieux très émouvants sur TF1

Après avoir consacré trente-trois ans de sa vie à présenter le journal de 13H de TF1, Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux ce vendredi 18 décembre 2020. Un passage obligé synonyme d'émotion. D'autres sont passés par là avant lui comme Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal ou encore David Pujadas. Le mari de Nathalie Marquay n'a pas caché que l'écriture de son discours a été compliquée. "J'ai encore mis quinze papiers à la poubelle ce soir... Je veux simplement dire au revoir, remercier les gens... Que voulez-vous que je dise ?", a-t-il révélé la veille dans Touche pas à mon poste. Qu'il se rassure, le papa de Tom (17 ans) et Lou (18 ans) s'en est très bien sorti.

Tout a été mis en oeuvre pour faire honneur au présentateur star. Des magnétos retraçant sa belle carrière, des remerciements des téléspectateurs venus de toute la France mais aussi un clip réalisé par tous les correspondants de la chaîne, sans oublier Evelyne Dheliat qui a fait une météo spéciale en mettant en avant les villes chères à son coeur... Tout au long du journal, Jean-Pierre Pernaut s'est entouré de ses collègues Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau en charge d'introduire toutes ces petites surprises qui lui ont mis les larmes aux yeux.

Le présentateur a même eu le droit aux mots touchants de Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, en direct du Puy du Fou, à la veille du concours Miss France 2021. L'acteur Dany Boon ou encore Mathilde Seigner et Nicolas Canteloup avaient quant à eux préparé une courte vidéo pour saluer son travail. Mais l'émotion a été à son comble lorsque Jean-Pierre Pernaut a vu débarquer sa famille sur le plateau, à savoir son épouse Nathalie Marquay et leurs deux enfants Lou et Tom. Même son petit-fils Léo (fils de son aîné Olivier) a fait le déplacement.

Je ne vous oublierai jamais

Avant de partir, Jean-Pierre Pernaut a invité sa future remplaçante à le rejoindre, Marie-Sophie Lacarrau. Une sorte de passation de pouvoir inédite dans le milieu de la télé. Et pour lui de conclure sur un discours bouleversant. "Il est temps pour moi de dire au revoir. J'ai du mal à garder la tête froide, comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises, et surtout après 33 ans avec vous. On a créé des liens très forts, je voudrais vous dire que j'ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup à celle de vos grands-parents et de vos parents", a-t-il déclaré. Et de poursuivre avec difficulté : "Donc j'arrête, avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme, j'ai une pensée pour ma femme, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué de... et voilà je craque... Elle n'a jamais manqué un journal, elle me regarde sans doute de là-haut, mais je ne vous abandonne pas pour autant. J'arrête le coeur serré, je suis confiant pour la suite. Merci à tous, dernier au revoir. Je vous aime, je ne vous oublierai jamais."

L'émotion de Jean-Pierre Pernaut a été partagée sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux hommages lui ont été rendus de la part d'anonymes mais aussi de personnalités de la Une comme Alessandra Sublet qui a retrouvé une image datant d'il y a dix-sept ans, Nikos Aliagas a salué le parcours d'un homme qui "force le respect" et Jean-Luc Reichmann a quant à lui remercié le journaliste pour sa "fidélité et sa complicité".