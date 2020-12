Jean-Pierre Pernaut : Qui sont Julia et Olivier, ses enfants nés de sa relation avec Dominique Bonnet ?

Ce vendredi 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut va devoir dire au revoir à ses fidèles téléspectateurs à la fin de son tout dernier JT de 13h sur TF1. Un grand moment après trente-trois ans de bons et loyaux services qui promet d'être émouvant. Heureusement, le journaliste est bien entouré pour passer ce cap car, même si sa femme Nathalie Marquay pourrait bien le louper, il est assuré de recevoir le soutien de toute sa famille. En effet, avec la reine de beauté couronnée en 1987, Jean-Pierre Pernaut a eu deux enfants, Lou (18 ans) et Tom (17 ans). Mais la star du JT est aussi le père de deux grands adultes, nés quelques années plus tôt.

Avant d'avoir le coup de foudre pour Nathalie Marquay en 2001 et de partager sa vie avec elle, l'un des visages de la Une a été marié à Dominique Bonnet avec qui il a accueilli Julia, née en 1978 et Olivier, né en 1981. Une partie de sa vie sur laquelle il est très discret et qu'il évoque peu même s'il n'en est pas moins fier. En 2016, il offrait d'ailleurs de rares confidences dans les pages de Paris Match au sujet de ses aînés, après avoir eu la joie de devenir grand-père ! "Julia, mon aînée, est gynécologue à Amiens. Elle a deux filles, Iris et Eléa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père", confiait-il.

Avec Olivier, Jean-Pierre Pernaut partage sa passion pour la course automobile. "Nous sommes des fidèles du Trophée Andros sur glace depuis onze ans. Notre nouveau dada : piloter un drone, avec lequel nous réalisons des vidéos magnifique de la maison", déclarait-il lors de la même interview. En 2019, Olivier et lui s'étaient rendus à l'une de ces fameuses soirées du Trophée Andros et avaient profité d'une agréable soirée avec un autre futur champion, le petit Léo. À noter que le présentateur a également transmis ce goût pour la course à son benjamin, Tom. L'adolescent remporte régulièrement des trophées au volant de puissants kartings. Et malgré sa récente hospitalisation pour une torsion testiculaire, sa mère Nathalie Marquay assurait qu'il restait dans "une forme olympique".