Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : L'ignorance avant leur coup de foudre

Jean-Pierre Pernaut et son épouse Nathalie Marquay ne font qu'un. Invitée dans Touche pas à mon poste aux côtés du présentateur du JT de 13h de TF1 (qui quittera son poste le 18 décembre prochain), le 21 septembre 2020, Miss France 1987 a fait une belle déclaration d'amour à son époux. Les tourtereaux sont également revenus sur leur première rencontre.

"Il est super au travail, en amour, en tant que père... Il est exceptionnel", a confié Nathalie Marquay. Le ton était donné donc, ils allaient parler d'amour. Un amour toujours aussi fort depuis 2001, l'année de leur rencontre. C'est le 8 décembre de cette année, à Mulhouse (dans le Haut-Rhin) que leurs regards se sont croisés pour la première fois, lors de l'élection de Miss France 2002. Ils étaient placés côte-à-côte et, durant toute la soirée, ils n'ont fait que rire et discuter. "On n'a pas suivi grand chose. Dans le dîner qui a suivi, Nathalie m'a parlé de son cancer [elle a été atteinte d'une leucémie en 1997, NDLR]. C'est la première fois que quelqu'un me parlait ouvertement de son cancer. Elle ne supportait pas qu'on parle à la télé des longues maladies. C'est pas une maladie honteuse : on parle de la grippe donc on peut parler des cancers de la même manière; Elle m'a appris à parler du cancer, et ça m'a servi quelques années plus tard", a confié Jean-Pierre Pernaut qui a combattu un cancer de la prostate, en 2018.

Après la diffusion d'un magnéto de cette fameuse soirée, Jean-Pierre Pernaut a admis auprès de Cyril Hanouna que Nathalie Marquay était venue une fois sur le plateau de Combien ça coûte ? (émission qu'il a présentée de 1991 à 2010). Mais, à l'époque, c'était loin d'être le coup de foudre. "Je ne l'avait pas remarquée", a confié le présentateur. "Et moi je ne l'avait pas remarqué Je ne le connaissais pas", a ajouté la belle brune de 53 ans. Fort heureusement, le destin les a de nouveau réunis en 2001, le jour où tout a commencé. Le lendemain, l'homme de 70 ans lui a fait livrer des fleurs et des macarons. L'année suivante, ils se sont fiancés et leur mariage a été célébré en 2007. De leur amour sont nés Lou (en 2002) et Tom (en 2003). Un véritable conte de fées en somme.