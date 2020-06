Nathalie Marquay très fière : son fils Tom est un champion récidiviste

Il y a de la graine de champion qui coule dans les veines de Tom Pernaut (16 ans), fils de Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut. D'ailleurs, la maman a partagé sa fierté sur les réseaux sociaux.

Dimanche 14 juin 2020 sur Instagram, la Miss France 1987 a publié une photo de plusieurs jeunes hommes debout sur un podium. Parmi eux, son fils (celui qui porte un masque tout à gauche) en tenue de course, car l'adolescent conduit de puissants kartings. "Nouveau podium (P2) ce samedi pour mon fils Tom Pernaut et son coéquipier Bastien Meunier lors du Trophée de la Reprise !"

Et Nathalie Marquay a de quoi être fière, car son fiston remporte régulièrement des trophées. Le 22 février, comme le 29 février, Tom Pernaut remportait déjà des courses avec son coéquipier. Même chose en janvier lors d'une course sur la glace lors du Trophée Andros, championnat de compétition automobile de type rallycross sur glace disputé en France depuis 1990.

De la graine de champion automobile coule dans ses veines et c'est de famille. Il partage en effet cette passion avec plusieurs membres de la famille Pernaut. Olivier, demi-frère de Tom, est lui aussi un passionné. Il est même pilote automobile et a participé à plusieurs reprises au Trophée Andros. En 2015, dans une interview accordée au Parisien, la star du JT racontait : "Mon père était pilote de rallye dans les années 1950, mon frère aîné dans les années 1960-1970, et j'étais son assistant. Quand mon fils a eu 14 ans, il a fait du karting, puis une école de sport auto. Aujourd'hui, il est team manager d'une écurie automobile. Et on a décidé de s'y mettre ensemble. Et, depuis onze ans, on court aux côtés d'Alain Prost, Olivier Panis ou Sébastien Loeb."