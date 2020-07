Jean-Pierre Pernaut: Sa fille a eu le bac, Nathalie Marquay dévoile son bulletin

Cette année, ce sont 91,5% des lycéens qui peuvent se targuer d'avoir obtenu le bac, soit 14 points de plus que l'an dernier. Tous, dont Lou Pernaut, vont pouvoir profiter de leurs vacances l'esprit léger avant de, peut-être, entamer des études supérieures à la rentrée.

Rien ne pourra donc entacher la bonne humeur de Lou, pas même les commentaires négatifs. Aujourd'hui, elle s'est d'ailleurs adressée à ses détracteurs : "A tous mes petits abonnés, je me demandais juste pourquoi à chaque fois que vous mettez des commentaires négatifs en dessous de mes photos ou vidéos et que je réponds, il n'y a plus personne. 'Oh oui désolé, je pense que tu as mal compris ce que j'ai dit.' C'est bête d'être aussi désagréable. Mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Arrêtez d'être chiants comme ça."

Il y a autre chose que Lou n'aime pas beaucoup : le fait d'être constamment associée à son papa Jean-Pierre Pernaut. Le 23 avril dernier, elle s'était donc saisie de son compte TikTok pour dire le fond de sa pensée. Elle avait tout d'abord dévoilé une vidéo sur laquelle défilait une flopée de questions dont elle a l'habitude. "T'es vraiment la fille de Jean-Pierre Pernaut ? Passe le bonjour à ton père ! Ça fait quoi, d'avoir un père connu ? J'adore ton père ! Ton père peut me faire une dédicace ? C'est trop ouf d'avoir un parent mondialement connu ! Tu as déjà fait le JT avec ton père ?", pouvait-on lire. Et en légende, elle avait précisé : "Aimez-moi pour moi-même ou ne m'aimez pas."