Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou agacée qu'on lui parle toujours de son père

La vie d'enfant de star n'est pas toujours facile à gérer, et ce n'est pas Lou Pernaut qui dira le contraire. La fille du célèbre présentateur de TF1 a de plus en plus de mal à supporter d'être associée à son paternel à la moindre occasion. C'est pourquoi le 23 avril 2020, l'élève de terminale s'est saisie de son compte TikTok pour faire passer un message on ne peut plus clair.

En effet, la jeune lycéenne a partagé une vidéo sur laquelle défilait une flopée de questions dont elle a vraisemblablement l'habitude d'entendre au quotidien. "T'es vraiment la fille de Jean-Pierre Pernaut ? Passe le bonjour à ton père ! Ça fait quoi d'avoir un père connu ? J'adore ton père ! Ton père peut me faire une dédicace ? C'est trop ouf d'avoir un parent mondialement connu ! Tu as déjà fait le JT avec ton père ?", font partie des remarques dont elle pourrait décidément bien se passer. L'air clairement agacée, elle a ajouté en légende de son post : "Aimez-moi pour moi-même ou ne m'aimez pas". Pour être sûr de bien se faire comprendre, Lou fredonnait également le morceau de Keen'V et Cauet, subtilement intitulé Ta Gueule, au cours de la vidéo. Cette chanson possède des paroles qui retranscrivent bien sa pensée : "Dis, tu peux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée ? Juste m'oublier, me laisser respirer."



Et lorsque ce n'est pas la fille de Jean-Pierre Pernaut qui a du mal à vivre avec sa notoriété, c'est son épouse. En mars dernier, Nathalie Marquay expliquait en souffrir dans les colonnes de Télé 7 Jours. "Il est difficile d'être la femme de Jean-Pierre Pernaut. Pour l'heure, ma présence à la télé se résume à un poste de chroniqueuse au côté de Valérie Bénaïm dans C'est que de la télé sur C8", déplorait l'ancienne reine de beauté. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut s'est construit une solide carrière ces trente dernières années. Aux commandes du 13h de TF1 depuis tant d'années, le journaliste ne peut que forger le respect des Français !