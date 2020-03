Jean-Pierre Pernaut confiné : rares images avec sa fille qui prend soin de lui

Âgé 69 ans et touché par le cancer il y a peu, Jean-Pierre Pernaut pourrait connaître des complications s'il était touché par le Covid-19. Conscient du risque, soutenu par TF1 aussi, la star incontestée de l'information a décidé qu'elle ne se rendrait plus au studio pour présenter le journal télévisé. Mardi 17 mars 2020, il a tout de même fait une belle surprise aux téléspectateurs en apparaissant dans le journal télévisé de Jacques Legros, depuis chez lui. Sa femme Nathalie Marquay a filmé les coulisses de ce moment historique et a posté une vidéo sur Instagram. L'occasion pour les fans du couple de voir leur sublime fille Lou.

"Ce n'est pas du télé-travail mais de la télé-maison. Des petits studios automatiques, ça me permet de rester en contact avec vous et de suivre l'information, a lancé Jean-Pierre Pernaut sur TF1 mardi 17 mars. Un message rassurant qui a touché le coeur des téléspectateurs.

Fière de son mari, l'ex-Miss France a publié mardi soir une vidéo de Jean-Pierre Pernaut, chez lui, en train de régler quelques questions de travail. Et sa charmante fille Lou était là pour prendre soin de lui. La jeune femme qui a de faux-airs de Louane Emera riait face à la caméra et faisait semblant de maquiller son père pendant qu'il parlait au téléphone.

"Quand mon amour de fille Lou s'improvise (avec talent !) maquilleuse de son papa avant sa 'télé-maison'", a commenté Nathalie Marquay.

Le couple est également papa d'un jeune garçon, Tom, âgé de 16 ans. Jean-Pierre Pernaut a eu deux enfants, nés d'une précédente union : Olivier et Julia.