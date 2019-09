Jean-Pierre Pernaut, son cancer : Émue, sa femme raconte comment elle l'a sauvé

En septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut et sa famille ont dû affronter une grosse épreuve. L'animateur du JT de 13h de TF1 a été opéré d'un cancer de la prostate. Un coup dur sur lequel son épouse Nathalie Marquay est revenue lors de son passage dans l'émission de Jordan De Luxe, sur Non Stop People.

À la question de savoir s'ils avaient hésité à dévoiler la vérité au public, Miss France 1987 a répondu : "J'ai dit à Jean-Pierre : 'Tu as un cancer, le cancer de la prostate se guérit très vite. Comment le dire au public ? Une fois que tu es sorti de l'opération, que TF1 le veuille ou non, moi, je vais dire au public ce qu'il s'est passé.'" La belle brune ne voulait pas que des bruits de couloir courent sur son mari lors de son absence à l'antenne pour les besoins de son opération et de sa convalescence. "En plus, je ne veux pas que le mot cancer soit un mot tabou, il faut oser dire le mot cancer. (...) Pour guérir, il faut dire le mot", a-t-elle ajouté.

Cette maladie, Nathalie Marquay ne la connaissait que trop bien, car en 1997, elle a été atteinte d'une "leucémie foudroyante" et on ne lui avait laissé qu'un mois à vivre. Elle a eu la chance d'en sortir et a donc trouvé les mots pour rassurer Jean-Pierre Pernaut : "Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que la prostate, ça se soignait très bien. On a de la chance de l'avoir décelé. Il m'a écouté pour faire l'examen. Ça fait deux fois que je lui sauve la vie, parce qu'il a eu un problème... Il a mis trois stents au coeur." Poussé par sa femme, il avait en effet passé une IRM, qui avait permis aux médecins de découvrir qu'il avait une artère bouchée à 98%. "Heureusement que je l'ai poussé, que je l'ai forcé. Je lui ai sauvé la vie", a-t-elle reconnu très émue.