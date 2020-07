Cauet très moqueur : il chambre sa fille Ivana qui a eu le bac

Comme chaque année, des milliers de lycéens à travers la France ont passé la terrible et redoutée épreuve du baccalauréat. Mais, en raison du confinement causé par l'épidémie de coronavirus, le rituel a quelque peu été modifié. En effet, les candidats ont vu le contrôle continu s'imposer pour décrocher leur diplôme. Pas de peur du hors sujet lors d'une épreuve de philo par exemple ou encore le stress lors d'un oral. C'est un jury dit d'harmonisation qui a été chargé d'évaluer les élèves en se basant sur leurs notes accumulées pendant l'année scolaire. Ainsi, ce sont 91,5% des 740 000 candidats qui l'ont eu du premier coup, soit 13,7 points de plus que l'an dernier. Des oraux de rattrapage auront tout de même lieu à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi.

Parmi les heureux bacheliers figure notamment Ivana Cauet ! La fille du célèbre animateur a même reçu la mention Bien pour le plus grand bonheur de son papa. "Ma fille a eu son bac (Mais en 2020). Bravo quand même", écrit-il avec enthousiasme sur Instagram ce mercredi 8 juillet 2020, sans manquer de rappeler les conditions particulières, et quelque peu avantageuses, dont elle a bénéficié. Dans la vidéo qui accompagne cette légende, le présentateur de C Cauet sur NRJ, lance alors les hostilités avant de retrouver son calme. "En même temps, cette année, on ne peut pas dire que...", lâche-t-il, remettant en question la valeur de l'examen avec humour. "Non, mais c'est pas ça, de nos jours, c'est juste qu'on a plus de tentations...", tente alors de se défendre Ivana.

Mais peu importe la manière dont la jolie jeune femme a décroché son bac, Cauet ne pourrait pas être plus fier d'elle ! Et bien qu'il y ait eu moins de suspense que les précédentes années, nul doute que cette journée fut remplie d'émotion pour la famille. Une ultime étape à valider avant d'entamer les études supérieures, et ainsi le reste de sa vie.