Cauet : Photo avec sa sublime fille... Future star du web avec son frère ?

Tout au long de la semaine, les fans de Cauet ont le plaisir de retrouver l'animateur de 48 ans dans C'Cauet sur NRJ, à partir de 16h. Une émission qui cartonne sur la station radio au point qu'elle a été renouvelée pour trois saisons. En parallèle, l'ancien présentateur de La Méthode Cauet a une chaîne YouTube sur laquelle il est suivi par plus de 3 millions d'abonnés. Et il prépare une belle surprise aux internautes comme il l'a dévoilé sur Instagram, le mercredi 17 juin 2020.

Sur la chaîne YouTube de Cauet, on retrouve principalement les moments forts de C'Cauet. Mais prochainement, ses fans pourront visionner une nouvelle vidéo qui n'a a priori rien à voir avec son émission. Il en prépare actuellement une avec ses enfants Valmont (né le 23 février 2000) et Ivana (née le 25 mai 2002, tous deux de son ancienne union avec Virginie). Et il n'a pas pu cacher la bonne nouvelle à son public, pour preuve, il a dévoilé deux photos aux côtés de sa sublime fille et de son beau garçon.

Sur le premier cliché, Cauet tient une caméra et apparaît souriant. La jeune fille porte quant à elle un clap de cinéma et regarde tendrement son papa. Enfin, le jeune homme regarde son père d'un air circonspect. Sur la seconde, le présentateur et Valmont embrassent Ivana. Une tendre publication que l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste a ainsi légendée : "Premier tournage en famille. La vidéo arrive bientôt sur YouTube."

Cauet n'a pas dévoilé les détails de ce nouveau projet, mais on imagine que le public sera au rendez-vous pour le découvrir. Les internautes adorent en effet quand il pose avec ses enfants sur les réseaux sociaux. On imagine donc qu'ils attendent avec impatience de voir ladite vidéo avec Ivana et Valmont.