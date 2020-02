Cauet : L'incroyable ressemblance avec son fils Valmont, qui fête ses 20 ans

Papa poule, Cauet a partagé un cliché de son fils Valmont qui fête ses 20 ans le 23 février 2020. Sur une série de deux photographies, les fans découvrent l'incroyable ressemblance entre père et fils. L'animateur écrit en légende :"20 ans ! Joyeux anniversaire mon Valmont, trop fier ! Et papa le + heureux du monde". Même regard bleu, mêmes traits et même expression du visage, Valmont est le portrait craché de son papa comme le remarquent les nombreux followers de l'animateur qui commentent : "La ressemblance est folle", "C'est votre jumeau !", "C'est un copier-coller de toi, mais avec des cheveux", "Tel père tel fils. Il te ressemble énormément", "Cette ressemblance ?, incroyable !".