Cauet : Sa fille Ivana lui rend visite chez NRJ, il la remet en place !

Elle est sa vie, sa fierté... mais pas seulement. Le 16 janvier 2020, Cauet a eu droit à une petite visite surprise alors qu'il enregistrait son 16h-20h sur NRJ : celle de sa fille Ivana. Cuisiné à propos de ses addictions, l'animateur expliquait qu'il pouvait désormais se passer des sodas, des cigares et autres petits plaisirs de la vie, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il fallait vite évoquer sa famille. Apercevant l'adolescente de 17 ans du coin de l'oeil, il a voulu lui déclarer sa flamme. Mais avant ça, il s'est permis un petit tacle bourré d'humour. "T'as pas cours, toi, avec cette école qui me coûte une couille ?", lui a-t-il demandé devant ses petits camarades.

Qu'est-ce que c'est que ces écoles ? J'ai jamais vu ça

Sur son compte Twitter, Cauet a partagé la vidéo qui a été enregistrée ce jour-là, où il questionne le système scolaire et le règlement des établissements qui se chargent de ses enfants, Ivana et Valmont – 19 ans. "Sans déconner, elle et son frère, je paye deux école, ça me coûte un bras. J'ai huit boulots, ils ne sont jamais en cours, s'est-il désespéré. Qu'est-ce que c'est que ces écoles ? J'ai jamais vu ça. Ou alors je vais recevoir un bulletin de présence en fin d'année et ils y sont allés deux fois. Il n'y a jamais cours, plus c'est cher, moins il y a cours. Moi, dans l'école publique, j'avais cours de 8h du matin à 17h30 tous les jours." Les temps changent...