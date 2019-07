Cauet, papa comblé : selfie complice avec sa fille Ivana à Saint-Martin

Alors qu'il préservait sa vie privée, Cauet partage de plus en plus de photos complices avec ses enfants Valmont (19 ans) et Ivana (17 ans), tous les deux nés de ses amours avec son ex-femme Virginie. Mardi 30 juillet 2019, l'animateur télé et radio de 47 ans s'est affiché au côté de sa fille sur Instagram.

En cette fin juillet, Cauet profite des plages d'eaux turquoise et de sable blanc de Saint-Martin. Et il n'a pas fait le voyage seul : l'animateur de NRJ est en famille. Sur le réseau social de partage d'images, il a même publié une belle photo avec sa fille Ivana. Sur le selfie, la belle jeune femme se montre souriante près de son papa. Un duo père-fille au teint hâlé et visiblement ravi de son séjour. "Trop bon ces vacances !!!", lance-t-il en légende. De son côté, Ivana a également posté une photo prise au même moment avec Cauet. "Voyage léger", a-t-elle écrit. En commentaires, les internautes ont été nombreux à noter la beauté de la jeune fille.