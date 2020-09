Jean-Pierre Pernaut : Une journaliste de France 2 pour le remplacer

Après trente-trois ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de TF1. Le célèbre présentateur quittera l'antenne du 13 heures le 18 décembre 2020. Et alors que les noms de ses potentiels remplaçants circulaient, nos confrères du Figaro révèlent l'identité de la nouvelle recrue. Selon leurs informations confirmées par TF1 dans la foulée, c'est Marie-Sophie Lacarrau qui le remplacera dès le 4 janvier 2021.

La journaliste de 44 ans connaît bien les journaux télévisés. Et pour cause, elle présente le JT concurrent, celui de l'heure du déjeuner... sur France 2. Et c'est également en présentant le journal télévisé qu'elle a commencé sa carrière. Au début des années 2000, Marie-Sophie Lacarrau officiait sur France 3 Midi-Pyrénées avant de finalement s'installer sur la plage du 19/20 national. Enfin, après deux ans comme joker, et après le départ d'Élise Lucet, ce n'est qu'en 2016 que la Toulousaine prend officiellement les commandes du 13 heures de la Deux.

Jean-Pierre Pernaut, aide précieuse de Marie-Sophie Lacarrau

En plus du JT, Marie-Sophie Lacarrau est connue pour animer l'émission Prodiges, toujours sur France 2. Le concept est simple : il s'agit d'un concours de musique classique pour enfants et adolescents âgés de 7 à 16 ans. Chant, musique instrumentale et danse classique sont les trois disciplines présentées face au jury qui doit désigner quel numéro mérite de remporter le jeu.

Le 16 septembre 2020, au lendemain de l'annonce de son départ, Jean-Pierre Pernaut évoquait son remplaçant auprès de nos confrères du Figaro. "À mon poste, il faut quelqu'un qui s'intéresse aux gens et à leurs préoccupations, avait-il estimé. Thierry Thuillier m'a demandé d'aider le futur présentateur, s'il en a besoin et s'il se pose des questions, à lui expliquer la logique du JT. Et je le ferai volontiers, quel que soit le candidat retenu par la direction. J'ai envie d'un vrai passage de témoin."

Il pourra donc dès que possible accompagner Marie-Sophie Lacarrau pour ses premiers pas aux commandes du JT de 13 heures sur TF1 !