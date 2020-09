Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13h : il s'exprime et fait des révélations

Jean-Pierre Pernaut vient de confirmer la nouvelle retentissante annoncée par nos confrères du Figaro : il quitte bel et bien la présentation du 13h de TF1 après trente-trois années passées à sa tête. C'est sur Twitter, mardi 15 septembre 2020 que le journaliste de 70 ans s'est confié.

C'est le sourire aux lèvres que Jean-Pierre Pernaut est apparu dans une vidéo filmée dans les locaux de TF1. Il déclare, tel quel : "Bonjour à tous et à toutes. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous donner une information importante pour vous comme pour moi. Je l'ai annoncé ce matin à la rédaction de TF1 et nos correspondants en région. Pendant le confinement, vous vous en souvenez, vous avez plébiscité mon 13h à la maison et vous m'avez même sacré personnalité préférée des Français. Les audiences du journal sont toujours aussi formidables. C'est un rendez-vous unique qu'on a tous les jours depuis trente-trois ans rendez-vous compte !Un tiers de siècle, de passion, de fierté mais j'ai décidé de changer de rythme et transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Quel que soit leur choix pour prendre le relais, je suis certain que Gilles Pélisson, patron de TF1, et Thierry Thuillier, patron de l'information auront à coeur de maintenir le journal dans la même logique de proximité avec vous, avec les Français, avec les régions qu'on aime tant. Pour autant, je ne quitte ni ce métier ni les liens qui m'attachent à vous. Je continuerai d'animer d'une manière ou d'une autre les belles opérations SOS Village et l'élection du plus beau marché de France notamment. On prépare un nouveau grand magazine sur les richesses infinies de notre terroir. Un programme digital où je vous retrouverai régulièrement comme dans une nouvelle émission qui me ressemblera sur LCI. Je vous en dirai plus dans quelques temps et je vous retrouverai de temps en temps bien sûr dans les opérations spéciales de TF1. Je sais que ma décision d'arrêter le 13h va surprendre pas mal d'entre vous. Je l'ai mûrement, très mûrement réfléchie. Le 13h et moi c'est une aventure vraiment extraordinaire grâce à vous, grâce à votre confiance, à celle de vos parents et celles de vos grands-parents parfois depuis trente-trois ans donc. C'est un virage que je vais prendre à la fin de l'année mais d'ici là, attention, le 13h continue alors je vous donne rendez-vous ce midi."

Le Figaro avait en effet évoqué l'idée que Jean-Pierre Pernaut puisse quitter ses fonctions juste avant Noël.